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Spor Galatasaray'dan Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçına ilişkin paylaşım
Spor

Galatasaray'dan Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçına ilişkin paylaşım

Yeniakit Publisher
2020-12-23 22:40:51 -
Galatasaray'dan Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçına ilişkin paylaşım

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabından Fenerbahçe-Medipol Başakşehir müsabakasındaki hakem yönetimine yönelik paylaşımda bulundu.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Turuncu-lacivertli takımdan teknik direktör Okan Buruk ile 2 futbolcu kırmızı kartla oyundan atılırken, birçok hakem kararı da tartışmaya neden oldu.

Fenerbahçe'nin 4-1 kazandığı müsabaka sonrasında Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün Twitter ve Instagram hesaplarından siyah bir fon paylaşılırken, kalın harflerle "Futbolda kapkara gece!" ifadesi kullanıldı.

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