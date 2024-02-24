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Spor Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı paylaşımı: Utanmazlar!
Spor

Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı paylaşımı: Utanmazlar!

Yeniakit Publisher
2024-02-24 22:01:00 -
Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı paylaşımı: Utanmazlar!

​Galatasaray, Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı hakkında bomba bir paylaşımda bulundu.

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 90+5'de Batshuayi'nin attığı golle 2-1 mağlup etti.

Mücadelede Kasımpaşa'nın golünü 58. dakikada Porozo atarken sarı-lacivertli takımın eşitlik golünü de 64. dakikada frikikten Mert Hakan Yandaş kaydetti.

Galatsaray'dan büyük tepki

Maçın son bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçe'nin 90+5'te kazandığı penaltı sosyal medyada gündem oldu. Bunun üzerine Galatasaray da Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı hakkında hakemlere tepki gösterdi.

Sarı kırmızılılar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!" ifadelerini kullandı.


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