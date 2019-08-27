Galatasaray'dan 'Falcao' hamlesi!

Galatasaray'da Radamel Falcao transferini noktalamak için önemli bir eşiğe gelindi. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, sarı kırmızılı yetkililer çarşamba günü (yarın) Monaco'lu idarecilerle görüşme gerçekleştirecek.

Abdurrahim Albayrak, Monaco'ya son ziyaretinin ardından Denizlispor maçı sonrası konuşurken transferin yüzde 99 bittiğini ifade etmişti. Gelinen 10 günlük süreçte düğüm çözülemezken, tarafların bir kez daha bir araya geleceği kaydedildi.

Öte yandan sarı kırmızılıların Radamel Falcao ile 5 milyon euro+bonuslar karşılığında 3 yıllığına anlaştığı ve Monaco ile yapılacak görüşme ile son kararın verileceği kaydedildi.

Galatasaraylı yetkilileri, perşembe günü de Devler Ligi'nin kura çekimine katılacak.