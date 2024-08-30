Galatasaray'dan çifte bomba! İmza için geliyorlar

Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için iki önemli transferi bitirme aşamasına geldi. Sarı-kırmızılılar, Mario Hermoso ve Ismail Jakobs ile anlaşmaya vardı. İki oyuncunun da imza için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Galatasaray, transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek adına büyük adımlar atmaya devam ediyor. Atletico Madrid forması giyen tecrübeli stoper Mario Hermoso ile 2+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki İspanyol savunmacı, önümüzdeki günlerde Galatasaray forması giyecek.

Hermoso, Atletico Madrid'de geçirdiği dört sezon boyunca savunmanın bel kemiği olarak görev yapmış ve kulübe önemli katkılarda bulunmuştu. Madrid ekibi, Hermoso'yu 2019 yılında Espanyol'dan 25 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

JAKOBS KİRALIK GELİYOR

Galatasaray, Derrick Köhn'ü Werder Bremen'e göndermesinin ardından Monaco'nun sol beki Ismail Jakobs'u kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Fransız kulübüne 1 milyon euro kiralama bedeli ödeneceği belirtilirken, anlaşmada bonuslarla birlikte toplamda 10 milyon euroyu bulan bir satın alma opsiyonu da bulunuyor.

25 yaşındaki Jakobs, geçen sezon Monaco formasıyla 23 maçta görev almış, 1 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti. Galatasaray'ın savunmadaki alternatiflerini artırmak amacıyla yaptığı bu hamleler, takımın şampiyonluk mücadelesinde önemli rol oynayacak gibi görünüyor.

GALATASARAY'DA HEDEF BÜYÜK

Galatasaray, savunma hattını güçlendirerek Süper Lig ve Avrupa'da başarı hedefini yükseltmeyi planlıyor. Mario Hermoso ve Ismail Jakobs’un kadroya katılması, teknik direktör Okan Buruk'un elini güçlendirecek ve takımın savunma gücünü artıracak. Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu iki transferin takıma katacağı enerjiyi ve kaliteyi merakla bekliyor.