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Spor Galatasaray'dan büyük transfer bombası!
Spor

Galatasaray'dan büyük transfer bombası!

Türkiye'de Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe'de forma giyen daha sonra sarı - lacivertlilerden Lazio'ya 16 milyon euro'ya transfer olan Vedat Muriqi için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fenerbahçe'ye geri döneceği konuşulan Kosovalı golcü için Galatasaray'ın devreye girdiği öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-06-13 13:58:34 - 2022-06-13 13:58:33
Galatasaray'dan büyük transfer bombası!

Türkiye'de Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe'de forma giyen daha sonra sarı - lacivertlilerden Lazio'ya 16 milyon euro'ya transfer olan Vedat Muriqi için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fenerbahçe'ye geri döneceği konuşulan Kosovalı golcü için Galatasaray'ın devreye girdiği öne sürüldü.

Galatasaray'da seçim heyecanı geride kaldı. Yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek, "Nokta atışı transferler yapacağız" derken İspanya'dan golcü transferiyle ilgili bir iddia geldi. İddiaya göre; Galatasaray, bonservisi Lazio'da olan ve Mallorca'da kiralık oynayan Vedat Muriqi için istekli görünüyor.

Okdiario'da yer alan habere göre; Mallorca Lazio'dan kiraladığı Vedat Muriqi ile yola devam etmek istiyor. Futbolcu da buna sıcak bakıyor. Fakat; sözleşmede yer alan 12 milyon Euro'luk opsiyonu Mallorca ödemeye sıcak bakmıyor. Lazio'nun ise bu rakamı taksitler halinde ödeme fırsatı vereceği iddia edildi.

4 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERECEKLER
Haberin detayında Mallorca ile Muriqi arasında 4 yıllık sözleşme imzalanma planı olduğu ve söz konusu bonservisin de 3'er milyon Euro olmak üzere 4 taksitle ödenebileceği belirtildi.

Kuzey İrlanda'ya attığı 2 golle dikkati çeken ve 28 yaşına giren Kosovalı futbolcu Mallorca'da 12 maçta 4 gol - 1 asist üretti. İspanyol basını, Muriqi'nin adapte olamadığı İtalya'ya geri dönmeyi istemediğini de yazdı.

Fenerbahçe'nin oynadığı dönemde en önemli isimlerinden olan Kosovalı golcü için Galatasaray'ın devreye girmesi, sosyal medyada günün en çok tartışılan konularından oldu... 

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