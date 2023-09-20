Galatasaray'dan büyük başarı! Kasasını doldurdu
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında sahasında Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, beraberlik primi olan 930 bin Euro'yu (27 milyon TL) kasasına ekledi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk etti.
Sarı-kırmızılılar, 2-0 geriye düştüğü maçta 2-2 berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı.
Kopenhag'ın golleri 35. dakikada Mohamed Elyounoussi ve 58. dakikada Diogo Gonçalves'ten gelirken, Galatasaray'ın gollerini 86. dakikada Sacha Boey ve 88. dakikada Tete'den geldi. Öte yandan konuk takımda Elias Jelert, 73. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart göreren oyun dışı kaldı.
Kopenhag karşısında müthiş bir geri dönüşe imza atarak 1 puanı hanesine yazdıran Cimbom, beraberlik primi kazandı. Şampiyonlar Ligi'ne katılarak 30 milyon Euro'ya yakın gelir elde eden Galatasaray, beraberlik primi olan 930 bin Euro'yu da (27 milyon TL) kasasına koydu.
Spor
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Eğer yapılırsa olay olur: Galatasaray bombayı son gün patlatıyor! Erden Timur devreye girdi
Spor
Dünyanın en pahalı takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sıralaması...
Spor
Galatasaray transferde kesenin ağzını açtı! Verilen maaşlar dudak uçuklattı: Haberi böyle verdi… Herkesi tedirgin etti
Spor
Galatasaray için öyle bir yorum yapıldı ki... Bunu duyunca çok şaşıracaksınız! Kopenhag maçı öncesi...