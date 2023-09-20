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Spor Galatasaray'dan büyük başarı! Kasasını doldurdu
Spor

Galatasaray'dan büyük başarı! Kasasını doldurdu

Yeniakit Publisher
2023-09-20 23:05:00 -
Galatasaray'dan büyük başarı! Kasasını doldurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında sahasında Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, beraberlik primi olan 930 bin Euro'yu (27 milyon TL) kasasına ekledi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk etti.

Sarı-kırmızılılar, 2-0 geriye düştüğü maçta 2-2 berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı.

Kopenhag'ın golleri 35. dakikada Mohamed Elyounoussi ve 58. dakikada Diogo Gonçalves'ten gelirken, Galatasaray'ın gollerini 86. dakikada Sacha Boey ve 88. dakikada Tete'den geldi. Öte yandan konuk takımda Elias Jelert, 73. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart göreren oyun dışı kaldı.

Kopenhag karşısında müthiş bir geri dönüşe imza atarak 1 puanı hanesine yazdıran Cimbom, beraberlik primi kazandı. Şampiyonlar Ligi'ne katılarak 30 milyon Euro'ya yakın gelir elde eden Galatasaray, beraberlik primi olan 930 bin Euro'yu da (27 milyon TL) kasasına koydu.

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