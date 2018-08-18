Galatasaray'dan bir transfer bombası daha! Emre Akbaba'dan sonra...
Galatasaray, İtalya Serie A takımlarından Juvetus ile yollarını ayıran Claudio Marchisio ile dirsek temasına geçtiği öğrenildi.18 Ağustos 2018 Cumartesi 14:18
G.Saray transferde atağa geçti... Sarı-Kırmızılılar, dün Juventus ile yollarını ayıran Claudio Marchisio'nun peşine düştü. Cimbom, 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeri ile temasa geçti ve oyuncunun şartlarını öğrendi. Yıldız oyuncuyla, G.Saray arasındaki görüşmelerin birkaç gün daha sürecek.
Cimbom, 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeri ile temasa geçti ve oyuncunun şartlarını öğrendi. Yıldız oyuncuyla, G.Saray arasındaki görüşmelerin birkaç gün daha sürecek.
TRANSFERİ AĞIRDAN ALACAK
2008 yılından beri Juventus'ta forma giyen Marchisio, bitmek bilmez enerjisi ve top tekniğiyle Galatasaray'ın aradığı türden bir oyuncu. Cimbom, bu transferde aceleci olmayacak.
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