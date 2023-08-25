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Spor Galatasaray'dan, Beşiktaş'a transfer çalımı!
Spor

Galatasaray'dan, Beşiktaş'a transfer çalımı!

Yeniakit Publisher
2023-08-25 15:08:00 -
Galatasaray'dan, Beşiktaş'a transfer çalımı!

Beşiktaş ile uzun süredir anılan Talisca transferini Galatasaray bitirme noktasına getirdi.

Beşiktaş ile uzun süredir anılan Talisca transferini Galatasaray bitirme noktasına getirdi.
Galatasaray, Talisca transferinde büyük bir adım atmış durumda. Beşiktaş'ın yüksek maliyet nedeniyle vazgeçtiği Talisca'nın transferi için Galatasaray devreye girdi ve yıldız oyuncuyla her konuda anlaşma sağladı.

BEŞİKTAŞ VAZGEÇTİ, GALATASARAY SON AŞAMAYA GELDİ

Beşiktaş'ın transferi masaya yatırdıktan sonra vazgeçtiği Talisca, Galatasaray için büyük bir transfer haline geldi. Sarı-kırmızılı yetkililer, Talisca'nın transferini son aşamaya getirdi ve anlaşmayı tamamladı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off maçında Molde'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederek gruplara kalmayı başardı. Bu başarının ardından Talisca transferini hızlandıran Galatasaray, oyuncuyla her konuda anlaşma sağladı.

EVİ BİLE KİRALANDI

Aynı zamanda, Talisca'yı ikna etmek için İstanbul'dan bir ev kiralayan Galatasaray yetkilileri, oyuncunun maaşı konusunda da anlaşma sağladı. Yıllık 8 milyon euro teklif eden sarı-kırmızılılar, ayrıca Al Nassr takımına 12 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek.

Talisca'nın Galatasaray'a transferi, hem taraftarları heyecanlandırıyor hem de takımın Şampiyonlar Ligi gruplarına hazırlık sürecini daha da güçlendiriyor. Bu transfer ve diğer yıldız transferleri ile Galatasaray'ın iddialı bir sezon geçirme hedefini güçleniyor.
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