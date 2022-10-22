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Spor Galatasaray'dan beklenen Ronaldo açıklaması!
Spor

Galatasaray'dan beklenen Ronaldo açıklaması!

Yaz transfer döneminde yaptığı transferlerle adından söz ettiren Galatasaray'ın Manchester United'da mutsuz olduğu bilinen Ronaldo'nun yanı sıra Barcelona'nın yıldızı Depay ile ilgilendiği iddiaları üzerine Sarı-Kırmızılı kulüpten flaş bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2022-10-22 17:13:00 -
Galatasaray'dan beklenen Ronaldo açıklaması!

Yaz transfer döneminde yaptığı transferlerle adından söz ettiren Galatasaray'ın Manchester United'da mutsuz olduğu bilinen Ronaldo'nun yanı sıra Barcelona'nın yıldızı Depay ile ilgilendiği iddiaları üzerine Sarı-Kırmızılı kulüpten flaş bir açıklama geldi.

NTV Spor'un haberine göre; Yaz transfer döneminde yaptığı transferlerle adından söz ettiren Galatasaray'dan, Manchester United'da mutsuz olduğu bilinen Ronaldo'nun yanı sıra Barcelona'nın yıldızı Depay ile ilgilendiği iddiaları üzerine flaş bir açıklama geldi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
"Son dönemde bazı medya kuruluşlarında yer alan kulübümüzün Cristiano Ronaldo ve Memphis Depay ile ilgilendiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzün iki oyuncuyla da ilgisi veya girişimi yoktur."

 

 

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