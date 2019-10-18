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Galatasaray'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Galatasaray taraftarları Sivasspor maçında açtıkları pankartlarla terör örgütü PKK/YPG'ye karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

18 Ekim 2019 Cuma 23:07
Galatasaray'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Süper Lig'in 8. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Sivasspor maçında sarı-kırmızılı taraftarlardan Suriye'nin kuzeyinde yapılan Barış Pınarı Harekatı'na destek geldi. Taraftarlar tribünlerde "1974 Kıbrıs Barış Harekatı - 2019 Barış Pınarı Harekatı", "Ordumuz olsun daim muzaffer" ve "Ecdadımızın heybeti ma'ruf-ı cihandır, fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır" pankartları açtı.

Galatasaraylı taraftarlar ayrıca yaptıkları tezahüratlarla da Türk askerlerine destek oldu.

 

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 23:07
  1. Ordu
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  4. Barış Pınarı Harekatı
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