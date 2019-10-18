Galatasaray'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek
Galatasaray taraftarları Sivasspor maçında açtıkları pankartlarla terör örgütü PKK/YPG'ye karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.18 Ekim 2019 Cuma 23:07
Süper Lig'in 8. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Sivasspor maçında sarı-kırmızılı taraftarlardan Suriye'nin kuzeyinde yapılan Barış Pınarı Harekatı'na destek geldi. Taraftarlar tribünlerde "1974 Kıbrıs Barış Harekatı - 2019 Barış Pınarı Harekatı", "Ordumuz olsun daim muzaffer" ve "Ecdadımızın heybeti ma'ruf-ı cihandır, fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır" pankartları açtı.
Galatasaraylı taraftarlar ayrıca yaptıkları tezahüratlarla da Türk askerlerine destek oldu.
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