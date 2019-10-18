Galatasaray'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Süper Lig'in 8. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Sivasspor maçında sarı-kırmızılı taraftarlardan Suriye'nin kuzeyinde yapılan Barış Pınarı Harekatı'na destek geldi. Taraftarlar tribünlerde "1974 Kıbrıs Barış Harekatı - 2019 Barış Pınarı Harekatı", "Ordumuz olsun daim muzaffer" ve "Ecdadımızın heybeti ma'ruf-ı cihandır, fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır" pankartları açtı.

Galatasaraylı taraftarlar ayrıca yaptıkları tezahüratlarla da Türk askerlerine destek oldu.