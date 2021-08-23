Galatasaray'dan ayrılan Ryan Donk İstanbul'da kaldı! İşte yeni takımı
Galatasaray'da uzun yıllar forma giyen tecrübeli oyuncu Ryan Donk, eski takımı Kasımpaşa'ya transfer oldu.
2016 yılında transfer olduğu Galatasaray'da uzun yıllar forma giyen tecrübeli oyuncu Ryan Donk, bu yaz sona eren sözleşmesinin ardından takımdan ayrılmıştı.
Sarı-kırmızılılarla yeni sözleşme imzalamayan Donk'un yeni adresi belli oldu.
A Spor'un haberine göre, 35 yaşındaki futbolcu Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'ya transfer oldu. Ryan Donk böylelikle eski takımına geri dönmüş oldu.
1.92 boyundaki Ryan Donk, Süper Lig'de 186 maça çıkarken, 18 gol ve 16 asist kaydetti.