Galatasaray'dan ayrılan Pena'ya bakın kim talip oldu!

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon forma giyen tecrübeli futbolcuya sürpriz talip çıktı. Paris Saint Germain'de göreve başlayan Luis Campos'un, eski Galatasaraylı futbolcuyu Paris Saint Germain'e transfer etmek için harekete geçtiği iddia edildi.

Paris Saint Germain'de Luis Campos'un başlattığı yeni yapılanma kapsamında Angel Di Maria ile yeni sözleşme imzalanmadı. Xavi Simons, bedelsiz olarak PSV Eindhoven'ın yolunu tuttu. Colin Dagba, Strasbourg'a kiralandı. Marcin Bulka, Nice'e satıldı. Öte yandan Alphonse Areola transferi için West Ham United'la 9 milyon 500 bin euro karşılığında anlaşma sağlandı.

Christophe Galtier ve Luis Campos'un ortak yürüttüğü transfer çalışmalarında sürpriz bir isim gündeme geldi. Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen ve sezonun bitmesinin ardından Barcelona'ya dönen Inaki Pena, Paris Saint Germain'in gündemine girdi.

İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre; Paris Saint Germain'de göreve başlayan Luis Campos'un Inaki Pena'yı transfer etmek için harekete geçtiği ifade edildi. 23 yaşındaki eldivenin reflekslerinin iyi olduğu belirtilen haberde, Barcelona ile olan sözleşmesinin sezon sonunda biteceği hatırlatıldı. Luis Campos'un Inaki Pena'yı bonservis bedeli ödemeden transfer etmek için girişimlerde bulunabileceği kaydedildi.

BARCELONA'YA KARŞI DEVLEŞTİ

Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından Galatasaray'da forma giyen Inaki Pena, 8 maçta kaleyi korudu. 23 yaşındaki file bekçisi, Barcelona ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçlarında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Inaki Pena'dan övgü dolu ifadelerle bahsetmişti.

KALE YİNE DONNARUMMA'NIN

Öte yandan Paris Saint Germain'in Inaki Pena'yı ikinci kaleci olarak düşündüğü ifade edildi. Fransız devinin gelecek sezon kaleyi Donnarumma'ya emanet edeceği belirtildi.



