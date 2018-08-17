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Galatasaray'dan ayrılan Carole'ün yeni takımı belli oldu

Galatasaray ile yollarını ayıran Fransız oyuncu Carole'ün yeni takımı Fransa ekibi Strasbourg oldu.

17 Ağustos 2018 Cuma 22:14
Galatasaray'dan ayrılan Carole'ün yeni takımı belli oldu

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in takımda düşünmediği Lionel Carole'un yeni adresi belli oldu. Fransız yıldız ülkesinin takımlarından Strasbourg'la 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Carole'un satıldığını KAP'a bildiren Galatasaray, şu açıklamayı yaptı;

"Profesyonel futbolcumuz Lionel Jules Carole'un transferi konusunda SAS Racing Club De Strasbourg Alsace (RCSA) kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre RCSA kulübü şirketimize 750.000 Euro transfer bedeli ödeyecektir."

700 BİN EURO MAAŞ ALIYORDU

Yönetim ayrıca Fransız sol beke ödenecek olan 700 bin Euro'luk maaştan da kurtuldu

Lionel Carole'ün Galatasaray ile 1 sene daha sözleşmesi bulunurken, yönetim yabancı kontenjanında yer açmak için bu futbolcuyu satma kararı almıştı.

 

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 22:14
  1. Galatasaray
  2. Fatih Terim
  3. Fransa
  4. Lionel Carole

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