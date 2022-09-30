Galatasaray'dan Arda Turan'a jest

Arda Turan jübile maçı yapacak mı? Sarı-kırmızılı kulübün YouTube kanalına konuşan Erden Timur bir taraftarın "Arda Turan jübile yapacak mı?" sorusuna yanıt verdi. verdi. Peki, Arda Turan jübile maçı yapılacak mı? Arda Turan jübile maçı ne zaman? İşte detaylar...

Erden Timur: Tabii ki jübile düşünüyoruz

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, futbolu bırakan eski futbolcuları Arda Turan'ın jübilesi hakkında konuştu. Timur, Arda Turan hakkında "Türkiye'nin gurur duyması gereken Galatasaraylı bir futbolcu. Bizim akademimizden yetişti. Tabii ki jübile düşünüyoruz." dedi

"Garanti oyunculara ihtiyacımız vardı"

Erden Timur, gelecek sezonun yapılanmasıyla ilgili planları da şimdiden düşündüklerini aktararak, "Bizim bu sene garanti oyunculara ihtiyacımız vardı. Bu garanti oyuncularla kısa süreli sözleşme imzalamamız lazımdı. 4 oyuncumuzun sözleşmesi 1 yıllık. Maaş olarak da aslında yüksek maaşlar almıyorlar.

"Farklı stratejilerimiz var"

Maaşlar düştü, bonuslar kısmı çok ufak rakamlar. Gelecek yılı planlamak için bu sözleşmeleri yaptık. Gelecek yıl için çok önemli planlar yapıyoruz. Zamanımız var. Farklı stratejilerimiz var. Yurtdışındaki çalışmalarımızı da 7 ayrı bölgeye ayıracağız." ifadelerini kullandı.