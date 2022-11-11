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Spor Galatasaray'dan Alman antrenör hamlesi! Twitter'dan duyurdu
Spor

Galatasaray'dan Alman antrenör hamlesi! Twitter'dan duyurdu

Son olarak Hindistan takımı Bengaluru FC'de görev yapan Alman teknik direktör Marco Pezzaiuoli, Galatasaray alt yapısında göreve başladığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-11 19:56:00 -
Galatasaray'dan Alman antrenör hamlesi! Twitter'dan duyurdu

Galatasaray bir Alman futbol adamını da altyapıya getirdi. Pezzaiuoli, Galatasaray'da Akademi ve Gençlik Geliştirme Koordinatörü olarak göreve başladığını açıkladı.

Okan Buruk'a yardımcı olarak Alman antrenör Moritz Volz'u göreve getiren Galatasaray bir Alman futbol adamını da altyapıya getirdi.

Son olarak Hindistan takımı Bengaluru FC'de görev yapan Alman teknik direktör Pezzaiuoli, Galatasaray'da Akademi ve Gençlik Geliştirme Koordinatörü olarak göreve başladığını açıkladı.

Marco Pezzaiuoli, sosyal medyadan Nef Stadyumu'nda çektiği videoları 'Yeni evim' notuyla paylaştı.

Marco Pezzaiuoli kimdir?

54 yaşındaki teknik adam kariyerinde daha önce Karlsruhe altyapısında, Almanya U15, U16, U17, U18 milli takımlarını çalıştırmıştı.
2011 yılında kısa bir süreliğine Hoffenheim'ın teknik direktörlüğünü yapan Pezzaiuoli, daha sonra Cerezo Osaka, GZ Evergrande, Eintracht Frankfurt gibi kulüplerin altyapı sorumluluğu görevini yürütmüştü.

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