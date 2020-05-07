Galatasaray'dan Ahmed Musa bombası
Teknik patron Fatih Terim'in raporu doğrultusunda çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, Nijeryalı yıldız Ahmed Musa için girişimlere başladı.
Teknik patron Fatih Terim'in raporu doğrultusunda çalışmalarına hız veren Galatasaray gündemine sürpriz bir ismi aldı.
Ahmed Musa sesleri
Galatasaray, Suudi Arabistan ekibi Al Nasr'da ter döken Nijeryalı yıldız Ahmed Musa için harekete geçti. Teknik direktör Fatih Terim'in onay verdiği yıldıza Galatasaray kurmaylarının çıkarma yapacağı iddia edildi. Sarı kırmızılı ekibin ilk hedefi kiralama yöntemi olacağı belirtildi.