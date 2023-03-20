Galatasaray'dan ağır sözler: Yavuz hırsız ev sahibini bastırır

Spor Toto Süpe Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ettiği karşılaşmadaki hakem kararları ortalığı karıştıdı. Alanyaspor'un kırmızı kart beklediği pozisyon, Fenerbahçe'nin VAR'da iptal edilen golü gündeme damga vudu.

"Hakkımızı helal etmiyoruz"

Fenerbahçe maç oynanırken "Görüyoruz ki Fenerbahçe'nin yakasını bırakmayacaksınız, yazıklar olsun" paylaşımı yapmış ardından Genel Sekreter Burak Kızılhan "Hakkımızı helal etmiyoruz, kötü emellerinizde boğulacaksınız inşallah" açıklamasını yapmıştı.

'Orta vurgusu'

Galatasaray, MHK Başkanı Lale Orta'nın soyismi üstünden atıfta bulunup Fenerbahçe'nin açıklamalarına sert cevap verdi. Bu açıklamanın ardından salı günü saat 15.00'te basın toplantısı düzenleneceği açıklandı.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

"Lafta VAR. Ortada YOK.

Cuma akşamı Konya'da pozisyonun kahramanı olan rakip oyuncunun bile itiraf ettiği kırmızı kartın verilmemesi, bugün rakibimizden bir oyuncunun aynı müdahalesine kırmızı kart çıkmaması…

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rakibimizin sosyal medya hesaplarından, ilk olarak devre arasında yapılan pişkince paylaşıma; ardından maç bittiğinde yüzleri kızarmadan tehdit diliyle yapılmış son paylaşıma ise söyleyeceğimiz tek bir söz var: 'Yavuz hırsız ev sahibini bastırır!'

Ligi kendileri için dizayn etmek isteyenlere cevabımızı SAHADA vereceğiz!"