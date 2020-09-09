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Spor Galatasaray'dan Adem Büyük açıklaması
Spor

Galatasaray'dan Adem Büyük açıklaması

Galatasaray, Yeni Malatyaspor'a transfer olan Adem Büyük ile ilgili açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 17:58:00 -
Galatasaray'dan Adem Büyük açıklaması

Galatasaray’dan ayrılan 33 yaşındaki futbolcu Adem Büyük Yeni Malataspor'a transfer oldu. Forvet oyuncusu Adem Büyük ile ilgili Galatasaray’dan açıklama geldi.

Sarı-Kırmızılı kulüp Adem Büyük’e emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Kulübün resmi sitesinden Adem Büyük ile ilgili paylaşımda, "2019-2020 sezonu başında kulübümüze Yeni Malatyaspor'dan transfer edilen Adem Büyük, çıktığı 34 resmi maçta 11 gol ve 1 asistlik performans ortaya koyarak takımımıza önemli katkı verdi’’ denildi.

Ayrıca açıklamalarda futbolcunun Galatasaray’da 2019-2020 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadığı da vurgulandı.

Galatasaray Adem Büyük’e teşekkür ederek, kariyeri için başarılar diledi.

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