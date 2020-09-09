Galatasaray'dan Adem Büyük açıklaması
Galatasaray, Yeni Malatyaspor'a transfer olan Adem Büyük ile ilgili açıklama yaptı.
Galatasaray’dan ayrılan 33 yaşındaki futbolcu Adem Büyük Yeni Malataspor'a transfer oldu. Forvet oyuncusu Adem Büyük ile ilgili Galatasaray’dan açıklama geldi.
Sarı-Kırmızılı kulüp Adem Büyük’e emeklerinden dolayı teşekkür etti.
Kulübün resmi sitesinden Adem Büyük ile ilgili paylaşımda, "2019-2020 sezonu başında kulübümüze Yeni Malatyaspor'dan transfer edilen Adem Büyük, çıktığı 34 resmi maçta 11 gol ve 1 asistlik performans ortaya koyarak takımımıza önemli katkı verdi’’ denildi.
Ayrıca açıklamalarda futbolcunun Galatasaray’da 2019-2020 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadığı da vurgulandı.
Galatasaray Adem Büyük’e teşekkür ederek, kariyeri için başarılar diledi.