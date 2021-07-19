Galatasaray'dan açıklama: 3 yıllık sözleşme imzaladık

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Ghezzal’la görüşüldüğünü duyurdu.

Elmas, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ghezzal’la görüştük. İstediğimiz her oyuncuyla görüşmeye devam ederiz." dedi.

Elmas'ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

"Bizlerden beklentinin ne kadar yüksek olduğunun farkındayız. Göreve geldiğimizden bu yana ekip arkadaşlarımla çalışmaya başladık. Ciddi şekilde tenkit edildiğimizi gördüğüm iki konudan bahsetmek istiyorum.

Bir tanesi 10 gün içerisinde hocamızın istediği transferleri bitirebileceğimize yönelik verdiğim demeç... Burada öncelikle taraftarlarımızın eleştirilerini son derece haklı ve yerinde buluyorum. Fakat bu süreçte gerçekleşenleri ve yapmamız gerekenleri anlatmak istiyorum.

"UEFA'dan borçsuzluk kağıdını aldık"

Göreve geldiğimiz an, bizim ilk önce transfer için bir borçsuzluk kağıdı almamız gerekiyordu. Bu kağıdı almak için UEFA'dan yaklaşık 75 milyon TL ödeme yaptık. 80 milyon TL'lik bir ödemenin de vadesini yeniden yapılandırarak bu kağıdı aldık. Bu borçsuzluk kağıdını almak için ayrıca devam eden birtakım vergi davalarımızın da mahkemede sonuçlanmamış alacak kapsamına girmesi gerekiyordu. Aynı şekilde de Oğulcan Çağlayan'ın bonservisiyle ilgili federasyon kurullarının verdiği kararın da mahkemede henüz sonuçlanmamış alacak kapsamına girmesi gerekiyordu. Arkadaşlarımın yoğun çabalarıyla ilk haftada bu süreci geçmeyi başardık.

Geldiğimizde anlaşmaları incelediğimizde şöyle bir tablo ile karşılaştık. TFF'nin yüzde 25 sapma ile birlikte Galatasaray'a verdiği harcama limiti 547 milyon TL. Bankalar Birliği'ne verilmiş taahhüt de geçtiğimiz sezonun futbol giderlerinin yüzde 20 azaltılması yani bu da 480 milyon TL. Birinci problem burada başlıyor. Federasyon limiti, bankalara taahhüt ettiğimiz bütçenin üzerinde.

Mevcut kontratlarımızın gideri 590 milyon TL. Mevcut futbol takımımızın bütçesinin yüzde 48'ini 4 oyuncumuza maaş olarak ödüyoruz. Ayrıca menajerlik ücretleri de 31 milyon TL. Tüm bu incelemeleri yaptıktan sonra prensipte anlaştığımız oyuncularla finalize etmek için kontratlarını ön eleme karşılaşmasına yetiştirmek adına görüşmelere başladık. Burada birkaç olayla karşılaştık. Bizim 15 Temmuz'da oyuncuları yetiştirme gerekliliğimizi bilen kulüplerin bonservis bedellerinde ciddi bir artışa gittiğini gördük. Biz de bu rakamlarda ciddi pazarlıklarda bulunduk ve süreç uzadı. Oyuncularla anlaşmış olmamıza rağmen istediğimiz rakamlara gelemedik.

"Galatasaray'ın geleceğini kurtaracak ciddi bir takım için çalışacağız"

Hocamızla beraber birlikte çalışan Florya ve kulüp merkezi var. Tüm kararları ortak bütçemiz dahilinde birlikte veriyoruz. Hocamızla bugünü kurtarmak için değil 1996-2000 sürecinde olduğu gibi bir takım kurmak hedefindeyiz. Galatasaray'ın geleceği için kısa dönem mutluluk peşinde koşmayacağız. Galatasaray'ın geleceğini kurtaracak ciddi bir takım için çalışacağız. Sırf PSV maçına yetiştirmek için stratejimizden şaşmayacağız.

Bütün şartlarımızı uydurarak Galatasaray için en iyisini yapmaya çalışacağız. Burada cesur olmak gerekirse cesareti göstereceğiz. Hocamızın da bunu anlayışla karşılayacağını söyleyebilirim.

"Oğulcan için üzülüyorum, formdayken oynayamıyor"

Oğulcan konusu, kasıtlı geciktirilen bir lisans olayıdır. Bunu, sonunda alacağımızı biliyoruz ama Oğulcan için üzülüyorum, formdayken oynayamıyor."

"Ghezzal ile görüştük"

"Ghezzal ile görüştük. İstediğimiz her oyuncuyla görüşmeye devam ederiz. Hocamızın oyuncuyu arzu etmesi, oyuncunun maliyetinin ve karakterinin Galatasaray'da oynamaya uygun olması kriterlerine bakıyoruz. PSV maçına kadar 2 sürpriz transfer yetişmeyecek."

"Fatih Terim ile 3 yıllık sözleşme imzaladık"

Burak Elmas, 3 yıl sürecek Galatasaray'daki başkanlık süreci boyunca Fatih Terim ile çalışacağını açıkladı.

Elmas, "Hocamızla 3 yıllık yeni bir sözleşme imzaladık. Galatasaray'ın planını 3 senelik yapıyoruz, hem transferler hem de ayrılacak oyuncular için. Gereksiz uzunlukta sözleşmeler yapmamaya çalışıyoruz." dedi.

"Gedson için Benfica ile görüşüyoruz"

"Gedson için Benfica ile görüşüyoruz, hocamız da Rui Costa ile yani oranın yeni başkanıyla görüşüyor. Bir kulübümüzün, resmi bir şekilde Gedson için ciddi bir bonservis ödeme isteği oldu. Centilmenliğin karşılıklı olması gerekir."