Galatasaray'da zorlu 40 gün

Milli araya Rize galibiyetiyle giren Galatasaray lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde yer alıyor. Üstelik Sarı-Kırmızılıları milli aradan sonra adeta korku tüneli gibi bir fikstür bekliyor. Süper Lig'in 9. haftasında Konya'yı konuk edecek olan Aslan ardından Avrupa Ligi'nde L.Moskova deplasmanına çıkacak.

Hiç galibiyet alamadı!

Galatasaray, Rusya dönüşü daha önce hiç kazanamadığı Vodafone Park'ta Beşiktaş ile karşılaşacak. Sarı-Kırmızılılar 10. haftada sahasında Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Önce derbi sonra Marsilya

Ardından Karagümrük'e konuk olacak olan Galatasaray, bir kez daha verilecek milli maç arasından sonra ise Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Derbiden 4 gün sonra rakip İstanbul'da Marsilya olacak.

Sezonun kaderini belirleyebilir

Takvim'in haberine göre; Yaklaşık 40 gün içinde aralarında 2 derbi ve 3 Avrupa Ligi maçının olduğu çok zorlu bir fikstüre girecek olan Cimbom'un alacağı skorlar belki de sezonun kaderini belirleyecek. Taraftarlar zorlu fikstür öncesi endişeli bir bekleyiş içinde.