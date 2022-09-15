Galatasaray'da Yusuf krizi çıktı!

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen Yusuf Demir, gösterdiği ilk maç performansıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplamış durumda. 19 yaşındaki Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynayabilmesi için tüm sınırları zorlayan sarı-kırmızılılarda kriz çıktı. Yusuf'un Türk statüsünde oynayamayacak olması Okan Buruk'un elini kolunu bağlamış durumda..

Galatasaray'da Yusuf Demir krizi yaşanıyor. Henüz 19 yaşında olmasına rağmen müthiş bir yeteneğe sahip olan genç oyuncunun başı pasaportuyla dertte. Türk pasaportu olmadığı için yabancı sayılan Yusuf Demir için tüm şartları zorlayan sarı-kırmızılılar olumsuz cevap aldı.

Daha önce 4 kez Avusturya forması giyen Yusuf'un Türk Milli Takımı'nda oynama şansı kalmadı. Spor Toto Süper Lig'e 2015'ten sonra transfer olduğundan, kural gereği yabancı sayılan Yusuf için tüm şartlar zorlansa da Türk sayılması imkansız durumda.

“Yusuf Demir çok kaliteli, çok yetenekli. Bunu oyuna girince gösterdi. Yusuf’u keşke Türk olarak oynatabilsek. Her şeyi Türk olan çocuk milli takım tercihi nasıl olmuş, onu da bilmiyoruz. Biz mi tercih etmedik o mu Türkiye’yi tercih etmedi? Türk olan bir oyuncunun Türk olarak oynaması gerekiyor. Sadece Galatasaray değil, tüm oyuncuların. Özellikle Türk pasaportu olan, Türk aileye sahip olan bizden birilerinin yabancı olarak oynaması kötü bir durum”



