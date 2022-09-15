  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray'da Yusuf krizi çıktı!
Spor

Galatasaray'da Yusuf krizi çıktı!

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen Yusuf Demir, gösterdiği ilk maç performansıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplamış durumda. 19 yaşındaki Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynayabilmesi için tüm sınırları zorlayan sarı-kırmızılılarda kriz çıktı. Yusuf'un Türk statüsünde oynayamayacak olması Okan Buruk'un elini kolunu bağlamış durumda...

Yeniakit Publisher
2022-09-15 19:05:00 -
Galatasaray'da Yusuf krizi çıktı!

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen Yusuf Demir, gösterdiği ilk maç performansıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplamış durumda. 19 yaşındaki Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynayabilmesi için tüm sınırları zorlayan sarı-kırmızılılarda kriz çıktı. Yusuf'un Türk statüsünde oynayamayacak olması Okan Buruk'un elini kolunu bağlamış durumda..

Galatasaray'da Yusuf Demir krizi yaşanıyor. Henüz 19 yaşında olmasına rağmen müthiş bir yeteneğe sahip olan genç oyuncunun başı pasaportuyla dertte. Türk pasaportu olmadığı için yabancı sayılan Yusuf Demir için tüm şartları zorlayan sarı-kırmızılılar olumsuz cevap aldı.

Daha önce 4 kez Avusturya forması giyen Yusuf'un Türk Milli Takımı'nda oynama şansı kalmadı. Spor Toto Süper Lig'e 2015'ten sonra transfer olduğundan, kural gereği yabancı sayılan Yusuf için tüm şartlar zorlansa da Türk sayılması imkansız durumda.

“Yusuf Demir çok kaliteli, çok yetenekli. Bunu oyuna girince gösterdi. Yusuf’u keşke Türk olarak oynatabilsek. Her şeyi Türk olan çocuk milli takım tercihi nasıl olmuş, onu da bilmiyoruz. Biz mi tercih etmedik o mu Türkiye’yi tercih etmedi? Türk olan bir oyuncunun Türk olarak oynaması gerekiyor. Sadece Galatasaray değil, tüm oyuncuların. Özellikle Türk pasaportu olan, Türk aileye sahip olan bizden birilerinin yabancı olarak oynaması kötü bir durum”

 

 

 


Başakşehir'de Mesut Özil kadro dışı!
Başakşehir'de Mesut Özil kadro dışı!

Spor

Başakşehir'de Mesut Özil kadro dışı!

Türkiye'den satın aldılar! Bayraktar TB2 için üs kurdular
Türkiye'den satın aldılar! Bayraktar TB2 için üs kurdular

Gündem

Türkiye'den satın aldılar! Bayraktar TB2 için üs kurdular

Türk kahvesinin bayatlaması nasıl önlenir? Sade, sütlü Türk kahvesi nasıl yapılır? Bol köpüklü Türk kahvesi yapılışı
Türk kahvesinin bayatlaması nasıl önlenir? Sade, sütlü Türk kahvesi nasıl yapılır? Bol köpüklü Türk kahvesi yapılışı

Kadın - Aile

Türk kahvesinin bayatlaması nasıl önlenir? Sade, sütlü Türk kahvesi nasıl yapılır? Bol köpüklü Türk kahvesi yapılışı

Saç dökülmesini durdurmak ve saçınızı gürleştirmek için doğal tarifler
Saç dökülmesini durdurmak ve saçınızı gürleştirmek için doğal tarifler

Kadın - Aile

Saç dökülmesini durdurmak ve saçınızı gürleştirmek için doğal tarifler

Kalp dostu besinler: Kalbi güçlendirmek için ne yapmalı? Kalbi güçlendiren bitkiler
Kalp dostu besinler: Kalbi güçlendirmek için ne yapmalı? Kalbi güçlendiren bitkiler

Sağlık

Kalp dostu besinler: Kalbi güçlendirmek için ne yapmalı? Kalbi güçlendiren bitkiler

New York borsası çakıldı! 2020'den bu yana en kötü performansı...
New York borsası çakıldı! 2020'den bu yana en kötü performansı...

Dünya

New York borsası çakıldı! 2020'den bu yana en kötü performansı...

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci fiyatları açıkladı! Ayçiçeği alım fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci fiyatları açıkladı! Ayçiçeği alım fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci fiyatları açıkladı! Ayçiçeği alım fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Petrol, doğal gaz devri bitiyor! Trilyonlarca dolar net tasarruf sağlanacak
Petrol, doğal gaz devri bitiyor! Trilyonlarca dolar net tasarruf sağlanacak

Gündem

Petrol, doğal gaz devri bitiyor! Trilyonlarca dolar net tasarruf sağlanacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23