Galatasaray'da yönetim düğmeye bastı!
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün ve Sacha Boey'e müjde. Sarı-kırmızılı takım sezona fırtına gibi başlayan 3 yıldızına yeni sözleşme önermeye hazırlanıyor.
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün ve Sacha Boey'e müjde. Sarı-kırmızılı takım sezona fırtına gibi başlayan 3 yıldızına yeni sözleşme önermeye hazırlanıyor.
Sarı-Kırmızılılar, devre arasına kadar Yunus, Kerem ve Boey ile zamlı yeni kontrat imzalamayı planlıyor.
Kasımpaşa maçında attığı 2 golle eleştirilere sahada cevap veren Kerem, Gomis'in golünde asisti yapan Yunus ile yaz döneminde gözden çıkarılan, ancak performansıyla vazgeçilmez hale gelen Boey'e büyük bir müjde geldi.
Yeni zamlı sözleşme
Sarı-kırmızılı yönetimin, devre arasına kadar bu 3 oyuncuyla da yeni sözleşme için masaya oturmaya hazırlandığı öğrenildi.
23 yaşındaki Kerem, yıllık 8 milyon TL, 22 yaşındaki Yunus yıllık 900 bin TL, dün 22 yaşına giren Boey ise yıllık 480 bin euro alıyor.
Galatasaray Yönetimi'nin, üç oyuncunun senelik kazancını da yaklaşık 1 milyon euro seviyesine çekmeye hazırlandığı belirlendi.
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