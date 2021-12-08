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Spor Galatasaray'da yıldız isim ile özel görüşme
Spor

Galatasaray'da yıldız isim ile özel görüşme

Galatasaray'da kritik Lazio maçı öncesi teknik direktör Fatih Terim, Cezayirli futbolcu Feghouli ile özel bir görüşme yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 09:53:00 -
Galatasaray'da yıldız isim ile özel görüşme

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in Lazio deplasmanında en çok güvendiği isimlerin başında Sofiane Feghouli geliyor. Cezayirli yıldızla aradaki buzları eriten ve son haftalarda sürekli şans vermeye başlayan Terim, öğrencisinin tecrübesinden yararlanmaya kararlı.

Galatasaray'da Feghouli ile özel görüşme

Fatih hocanın Lazio deplasmanında en çok güvendiği isimlerin başında Sofiane Feghouli geliyor. Cezayirli yıldızla aradaki buzları eriten ve son haftalarda sürekli şans vermeye başlayan Terim, öğrencisinin tecrübesinden yararlanmaya kararlı.

Son antrenmanda Feghouli ile özel bir görüşme yapan Terim'in, "Sahada sorumluluk almanı ve asla oyunu bırakmamanı istiyorum. Ön tarafta bizim için yapacağın iş çok kıymetli ama senitakım savunmasında da görmek istiyorum. Bu atmosferden ancak takım halinde mücadele edersek çıkabiliriz" dediği belirtildi.

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