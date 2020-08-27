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Spor Galatasaray'da yeni sezon kombineleri 31 Ağustos'ta satışa sunulacak
Spor

Galatasaray'da yeni sezon kombineleri 31 Ağustos'ta satışa sunulacak

Yeniakit Publisher
2020-08-27 13:36:27 -
Galatasaray'da yeni sezon kombineleri 31 Ağustos'ta satışa sunulacak

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Futbol Takımı'nın 2020-2021 sezonu kombine kartları, 31 Ağustos Pazartesi günü satışa çıkarılacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sınırlı sayıdaki kartın, 31 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00'de "passo.com.tr" internet adresi ve Türk Telekom Stadı kombine satış ofislerinden satışa sunulacağı belirtildi.

Satışların, 2019-2020 sezonu kombine sahiplerine öncelikli olarak yapılacağı aktarıldı.

Yeni sezonda seyircisiz oynanacak müsabakaların ücret iadesinin yapılmayacağı, kombine satın alma önceliği bulunan sarı-kırmızılı taraftarların 17 Eylül Perşembe gününe kadar bu haktan faydalanabileceği kaydedildi.

Kombine kartlar için bin 350 lira ile 6 bin 750 lira arasında değişen fiyatlar belirlendi.


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