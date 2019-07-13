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Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları

- İdmanı sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak da takip etti

13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:08
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapıldı.

Antrenör Alberto Bartali gözetimindeki fiziksel ve kondisyon ağırlıklı çalışmayla başlayan idmanda futbolcular 3 gruba ayrılarak 3'e 3 ayak tenisi oynadı.

İdmanda Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Mariano Filho ile Yunus Akgün takımdan ayrı salonda çalıştı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı idmanla devam edecek.


- Albayrak antrenmanı izledi


Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak idmanı saha kenarından takip etti.

İdmandan önce sahaya çıkan futbolcularla tek tek selamlaşan Albayrak'ın oyunculara sarılması ve samimi hareketleri dikkati çekti.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:08
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