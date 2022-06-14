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Spor Galatasaray'da yeni dönem! Dursun Özbek mazbatasını aldı
Spor

Galatasaray'da yeni dönem! Dursun Özbek mazbatasını aldı

Galatasaray'da 11 Haziran tarihinde gerçekleşen başkanlık seçimlerinde Dursun Özbek başkan seçilmişti. Bugün düzenlenen törende Özbek ve yönetimi mazbatasını aldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 12:25:00 -
Galatasaray'da yeni dönem! Dursun Özbek mazbatasını aldı

Galatasaray'da ikinci kez başkanlık görevini üstlenen Dursun Özbek, düzenlenen törende yönetimiyle birlikte mazbatasını aldı. Burak Elmas dönemi resmi olarak son bulurken Dursun Özbek dönemi başlamış oldu.

"Hizmet için geldim"

Mazbata töreni sonrası kulüp televizyonuna konuşan Dursun Özbek, "Galatasaray'a ekibimle birlikte hizmet için geldim. Cumartersi günü seçim vardı. Seçim de bayram havası şeklinde geçti. Camiamızda artık küslükler olmasın, sevgi iklimi kulübümüze hakim olsun. Birbirimizi sevmememiz için hiçbir engel yok. Biz çok büyük aileyiz. Genel kurul ve taraftarlardan bana yardımcı olmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

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