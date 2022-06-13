Galatasaray'da transfer harekatı başladı! İşte listedeki isimler

Galatasaray'da ilk hedef hoca sorununun çözüme kavuşturulması olacak. Ardından da bu kez transfer süreci başlayacak. Sarı-Kırmızılılar, ilk olarak yıldız bir orta sahayı kadrosuna katmayı hedefliyor. Bu anlamda listede epey isim bulunuyor. Öne çıkan isimlerden biri de Alman ekibi Borussia Dortmund'ta görev yapan Axel Witsel. Belçikalı yıldız için tüm şartlar zorlanacak. Eğer Witsel olmazsa Cim Bom eski oyuncusu Jean Michael-Seri'ye yönelecek. Fildişili oyuncu, yeniden Sarı-Kırmızılı formayı giymeye sıcak bakıyor. Ayrıca orta sahadaki diğer alternatif isimler olarak Xeka ve Xhaka dikkat çekiyor. Sarı-Kırmızılı kulüpte, forvet transferi konusunda ne yapılacağı da merak konusu.

Kralla masaya oturulacak

2 sezondur İngiliz ekibi Brentford'dan kiralanan Halil Dervişoğlu'nu, bu kez kulübü bonservisiyle göndermek istiyor. Aslan da Milli Takım ’da yükselen performansı ile dikkat çeken 22 yaşındaki forveti kadrosuna katmak istiyor. Diğer yandan da golcü transferinde Kasımpaşalı Umut Bozok var. 38 maçta 20 golle krallık yaşayan 25 yaşındaki santrfor ile de temaslar kurulacak.