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Spor Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlandı
Spor

Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlandı

Galatasaray transfer çalışmalarında hızını artırırken, Alexandru Cicaldau, Sacha Boey ve Patrick van Aanholt ile görüşmelere başladığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 11:01:00 -
Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlandı
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Hollanda ekibi PSV'ye yenilmesinin ardından Galatasaray'da transfer harekatı hızlandı. Sarı-kırmızılılar, sağ bek, sol bek ve orta sahaya takviyeler için çalışmalarını sürdürüyor.
 
Aslan orta sahaya takviye için Romanya'nın Universitatea Craiova Kulübü'nden Alexandru Cicaldau ile görüşmelere başladığını açıkladı. 24 yaşındaki futbolcunun yarın öğle saatlerinde İstanbul'da olması ve sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.
 
Sol bek konusunda uzun zamandır birçok isimle görüşen Galatasaray, Hollandalı futbolcu Patrick van Aanholt ile görüşmelere başladığını duyurdu. 30 yaşındaki sol bek ile 3 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

Sağ bek bölgesine takviye için de çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Fransa'nın Rennes takımında forma giyen 20 yaşındaki futbolcu Sacha Boey ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
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