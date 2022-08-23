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Spor Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı
Spor

Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray, Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-23 07:46:00 -
Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oyunla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 10.30 ve 17.30'da yapacağı antrenmanlarla Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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