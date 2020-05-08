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Spor

Galatasaray'da teknik ekip ve futbolcuların Kovid-19 testleri negatif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-08 19:13:58 -
Galatasaray'da teknik ekip ve futbolcuların Kovid-19 testleri negatif çıktı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Futbol Takımı'nda teknik ekip ve futbolculara uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif vakaya rastlanılmadığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı tüm oyuncuları, teknik direktörümüz Fatih Terim ve yardımcıları ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza sponsor hastanemiz Liv Hospital tarafından yapılan Kovid-19 testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır. Antrenman programları sürdükçe testler belirli aralıklarla tekrar edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

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