Galatasaray'da sürpriz üstüne sürpriz! Yok böyle bir rakam...

Galatasaray'da oynadıkları istikrarlı ve başarılı futbolla Premier Lig ekiplerinin dikkatini çeken Sacha Boey ve Nelsson için 43 milyon euro'luk bonservis geliri elde edilecek.

Spor Toto Süper'in 36. haftasında oynayacağı Ankaragücü maçından galip ayrılması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı kırmızılı ekip, iki başarılı futbolcusu için İngiliz kulüpleriyle masaya oturdu. Vatan'a göre;

Galatasaray’da bu sezon performanslarıyla dikkat çeken Nelsson ve Boey’a İngiltere’den iki dev kulüp talip oldu. Sportif AŞ yöneticilerinin Londra çıkarmasında ana gündem, Arsenal ve Tottenham’ın teklifleri oldu.

Premier Lig’de şampiyonluğu son anda Manchester City’ye kaptıran Arsenal, Boey’a talip olurken, önerilen rakamın 17 milyon euro olduğu öğrenildi. Galatasaray’ın ise 22 yaşındaki Fransız oyuncu için 25 milyon euronun altına inmeyeceği belirtildi.

Bir yandan Galatasaray ile masaya oturan İngiliz ekibi, diğer yandan Fransa A Milli Takımı’nda oynamayan Boey’in çalışma izni alıp alamayacağını araştıracak. Bilindiği gibi, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması sonrasında AB oyuncuları da yabancı statüsüne girmiş, belirli kriterlere sahip olması gerektiği belirtilmişti.

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Kış döneminde, başta Sporting Lizbon olmak üzere bazı kulüplerin radarına giren Boey’u, sarı-kırmızılılar şampiyonluk için elinde tutmuştu.

ÇIKIŞ MADDESİNİ KULLANMAYA HAZIRLAR

Yine sezon başında ve devre arasında çeşitli teklifler alan ama kalmaya karar veren Nelsson’a da bir diğer İngiliz devi Tottenham talip oldu. Londra ekibinin, Danimarkalı stoperin 25 milyon euroluk çıkış maddesini kullanmaya hazır olduğu bildirildi.

Dursun Özbek'in, iki kulübün yetkililerine de, oyuncuların kararına saygı duyacaklarını ama bonservis konusunda beklentilerin altında kalmayacaklarını söylediği ifade edildi.