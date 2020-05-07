Galatasaray'da sürpriz gelişme! Martin Linnes'e Premier Lig ekibi talip oldu
Galatasaray'ın Norveçli sağ beklerinden Martin Linnes'e İngiltere Premier Lig takımlarından Watford'un kanca attığı iddia edildi.
İngiltere Premier Lig’de alt sıralarda yer alan Watford’un Galatasaraylı Martin Linnes ile ilgilendiği öne sürüldü.
İngiltere yolcusu
Sezonun ilk yarısında lisansı çıkartılmayan ancak devre arasında takıma dönen Norveçli sağ bek, iyi bir teklif gelmesi halinde satılabilir. Hem sağ hem de sol bekte görev yapan Linnes, takıma katıldıktan sonra Mariano’yu kesememişti. Sol bekte ise bir diğer yeni transfer Saracchi oynuyor.