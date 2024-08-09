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Spor Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Maç kadrosunda yer almadı
Spor

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Maç kadrosunda yer almadı

Yeniakit Publisher
2024-08-09 21:17:00 -
Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Maç kadrosunda yer almadı

Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha, ayrılık görüşmelerindeki ilerleme nedeniyle Hatayspor maçının kadrosunda bulunmadı.

Süper Lig'de sezonun ilk maçına Hatayspor ile çıkacak olan Galatasaray'da ayrılık yaşanacak.

Nevzat Dindar'ın haberine göre; Wilfried Zaha transfer görüşmelerindeki ilerleme nedeniyle Hatayspor maçının kadrosuna alınmadı.

Yaşanabilecek olası sakatlıklar sebebiyle bu kararının alındığı belirtildi.

ADIM ADIM İNGİLTERE'YE

Bununla birlikte Wilfried Zaha'nın Crsytal Palace ile anlaşmaya çok yakın olduğu ve kulüplerin de anlaşmayı tamamlamasını beklediği ifade edildi.
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Galatasaray kariyerinde 43 maça çıkan Zaha, 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

ZAHA'DAN OLAY YANIT

Bir Galatasaray taraftarının sosyal medya hesabından Zaha'ya "Evine git ve negatif enerjini de beraberinde götür. Böyle sorunlu bir oyuncuya ihtiyacımız yok." mesajı sonrası tecrübeli futbolcudan flaş bir yanıt geldi.

Wilfried Zaha, sarı kırmızılı taraftara "Çeneni kapat" ifadelerini kullandı.

ZAHA İÇİN AÇIKLAMA

Wilfried Zaha'nın ayrılık iddialarıyla ilgili konuşan Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, "İki senedir şampiyon oluyoruz. Oyuncularımıza da ilgiler var. Hem oyuncuların hem de bizim lehimize olan opsiyonları açık bırakıyoruz. Hocamız bize 3 tane pozisyonu özellikle vurguladı. 3 bölgeye kimsenin tartışmayacağı oyuncuları aldık. Transfer dönemi devam ediyor. Gelen ve giden oyunculara göre, oyuncuların performansına göre fırsat transferleri yapabiliriz. Geçtiğimiz iki sene boyunca Erden Timur, canını dişine katıp Florya'da mesai harcadı. Onun da söylediği bir şey vardı. Futbol aklı ortak akıldır. Galatasaray da bu şekilde yönetilmektedir. Wilfried Zaha Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden ilgi duyulan bir oyuncumuz." ifadelerini kullandı.

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