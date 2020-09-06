Galatasaray'da Strootman sesleri

Sarı-kırmızılılara Marsilya ile olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden Strootman önerildi. Fransa Ligi ekiplerinden Marsilya forması giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Kevin Strootman’ın ismi Glatasaray ile anılıyor. Marsilya ile olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden Strootman, geçen sezon forma giydiği 30 maçta 2 gol ve 4 asist kaydetti. Ligue 1’de Marsilya forması giyen Kevin Strootman, merkez orta saha ve ön libero bölgelerinde oynayabiliyor. 2018 yazında Roma’dan 25 milyon euro bedelle Marsilya’ya transfer olan sol ayaklı tecrübeli futbolcunun kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Fransız ekibiyle toplamda 65 maça çıkan Strootman, 3 gol atarken 9 da asist kaydetti.