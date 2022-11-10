Galatasaray'da şok ayrılık! Kimse bunu beklemiyordu...

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir, ayrımak istediğini yönetime iletti.

Galatasaray'ın sezon başında 6 milyon Euro bonservis bedeli ile Rapid Wien'den transfer ettiği Yusuf Demir ayrılmak istiyor. Galatasaray'a gelirken kendisine verilen sözlerin hiç birisinin tutulmadığını düşünen Yusuf Demir, menajerleri aracılığıyla Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a ayrılmak istediğini iletti.

Galatasaray’a sürekli oynamak futbolunu geliştirmek için geldiğini ancak şu anda sürekli forma giyemediği için Avusturya Milli Takımı'nın bile uzağında kaldığını söyledi.

Yusuf Demir son olarak Fransa ve Hırvatistan maçları için Avusturya A Milli Takımı'na davet edilmedi. U-21 milli takımına gitti. Galatasaray'da forma giyemese de Yusuf Demir için sürekli olarak yurt dışından transfer haberleri geliyor. Pek çok Avrupa devinin genç gurbetçiyi istediği iddia ediliyor.

Yusuf Demir'e ilk kancayı Barcelona atmıştı. La Liga ekibi, geçen sezon kiraladığı Yusuf Demir'in bonservisini almamıştı. Yusuf Demir, bu nedenle takımı Rapid Wien'e geri dönmüştü. Galatasaray, 6 milyon Euro ödeyerek, Rapid Wien'den Yusuf Demir'in bonservisini aldı.