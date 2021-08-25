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Spor Galatasaray'da sırada Halil Dervişoğlu var! Bitmek üzere
Spor

Galatasaray'da sırada Halil Dervişoğlu var! Bitmek üzere

Morutan’da mutlu sona ulaşan Galatasaray geçen sezon kiralık olarak formasını giyen Halil Dervişoğlu’nun da bonservisini almak üzere.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 13:15:00 -
Galatasaray'da sırada Halil Dervişoğlu var! Bitmek üzere

Galatasaray’da Rumen yıldız adayı Morutan’ın transferinin sona ermesiyle rota şimdi de Halil Dervişoğlu’na döndü.

Teknik direktör Fatih Terim’in ısrarla takıma kazandırmak istediği başarılı oyuncu için yönetim girişimleri hızlandırdı, hatta çok önemli gelişmeler kaydedildi. Kulübünün 9 milyon Euro istediği Halil’i 5 milyon Euro gibi bir bonservisle bitirmek isteyen yönetim istediğine ulaşmak üzere. Halil’in kariyerine Galatasaray’da devam etmeyi çok istemesi, Brentford’un beklediği rakamları verecek takım bulamaması gibi faktörler Aslan’ın elini güçlü kılarken pazarlıkların da artık son aşamada olduğu ifade edildi.

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