Galatasaray'da şimdi de Morutan krizi!

Galatasaray'da sezon başında FSCB'den transfer edilen Morutan için 3.5 milyon euro ödeneceği açıklanmıştı. FSCB Başkanı Gigi Becali, yaptığı açıklamada Morutan için Galatasaray'dan şu ana kadar hiçbir para alamadığını söyledi. FIFA'ya şikayet etmek istemediğini fakat Galatasaray'ın ödeme yapmaması durumunda olayı FIFA'ya taşıyacağını söyleyen Becali, Morutan'dan gelecek parayı istiyor.

Morutan transferi için Galatasaray ile 3.5 milyon euro üzerinden anlaştığını açıklayan FSCB Kulübü Başkanı Gigi Becali, "Galatasaray şu ana kadar bana hiçbir para ödemedi. İlk parayı Kasım 2021 yılında ödemesi gerekiyordu. Kasım ayında bana 700 bin euro tahsil edilecekti bunu ödemediler. FIFA'ya gitmek istemiyorum ama Galatasaray bana paramı ödemeli" dedi.

Galatasaray ile taksitle ödeme yapılacağını açıklayan Gigi Becali tüm raporları paylaştı. İşte ödeme planı:

Dilim 10.11.2021 - 700.000 Euro'da tahsil edilecektir.

Dilim 10.03.2022 - 750.000 Euro arasında tahsil edilecektir.

Dilim 10.09.2022 - 900.000 Euro'da tahsil edilecektir.

Dilim 2023 - 1.150.000 Euro + (BONUSLAR)