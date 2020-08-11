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Spor

Galatasaray'da Ryan Donk şoku! Resti çekti

Sözleşmesi sona eren Selçuk İnan, Mariano ve Nagatomo ile yollarını ayıran Galatasaray, Ryan Donk'la ise devam etmeyi planlıyor. Ancak yüzde 50'ye yakın indirim yapması istenen Hollandalı savunmacıdan olumlu cevap gelmedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 09:58:00 -
Galatasaray'da Ryan Donk şoku! Resti çekti

Selçuk İnan, Mariano ve Nagatomo ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, Ryan Donk'la devam etmeyi planlıyor.

Fakat 1.9 milyon Euro'luk ücretinden yüzde 50'ye yakın indirim yapması istenen Hollandalı savunmacıdan henüz olumlu cevap gelmedi.

Donk'un menajeri Winny Haatrecht'e oyuncunun durumunu sorarken "Bana değil Galatasaray yönetimine sorun" cevabını aldı.

Maaş bütçesini 40 milyon Euro'ya indirmeye kararlı olan sarı-kırmızılı kulüp, Donk'un restine rağmen 1 milyon Euro'luk teklifini yükseltmedi.

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