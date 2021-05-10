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Spor

Galatasaray'da Radamel Falcao şoku

Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Denizlispor'a konuk olacak Galatasaray'da, kamp kadrosu belli oldu. Geçen Beşiktaş derbisinde takımını 2. golünü kaydeden yıldız futbolcu Radamel Falcao, Denizlispor maçının kadrosuna alınmadı.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 19:11:00 - 2021-05-10 19:12:37
Galatasaray'da Radamel Falcao şoku

Beşiktaş derbisinde attığı golle morallenen Radamel Falcao, Denizlispor kamp kadrosunda yer almadı. Radamel Falcao'nun Denizlispor maçı kadrosunda olmaması sürpriz olarak değerlendirildi.

Beşiktaş maçında sakatlanan Mostafa Mohamed de Denizlispor kafilesinde yer alırken corona virüsü yeni atlatan Etebo da kafilede yer bulamadı.

Resmi açıklama yapıldı

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Radamel Falcao, sol üst arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle günü tedavi ile geçirdi. Oyuncumuzun yapılan tetkikleri sonucu bu bölgede orta derecede zorlanma tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ın açıklanan kamp kadrosu şöyle:

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