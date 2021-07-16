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Spor

Galatasaray’da Oğulcan Çağlayan depremi

Galatasaray dün Şampiyonlar Ligi için UEFA listesini verdi. Kadroda Oğulcan Çağlayan UEFA listesine yazılamadı.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 08:22:00 -
Galatasaray’da Oğulcan Çağlayan depremi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde 21 Temmuz’da PSV ile oynayacağı 2. eleme turu ilk maçı öncesinde dün UEFA’ya listesini verdi.

Sarı kırmızılılarda yeni transferler Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Yılmaz listede yer aldı.

Bununla beraber, geçen sezon ‘usulsüz transfer’ gerekçesiyle 6 maç ceza alan Oğulcan Çağlayan, TFF’den lisansı çıkmadı için UEFA listesinde yer alamadı.

20 Temmuz’a kadar 2 değişiklik hakkı

Sarı kırmızılılar ayrıca, 20 Temmuz’a kadar UEFA listesinde değişiklik yapabilecek. Aslan, yeni transfer yaparsa, UEFA listesinde iki değişiklik gerçekleştirebilecek.

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