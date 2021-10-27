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Spor Galatasaray'da Mustafa Muhammed gelen tepkiler sonrası açıklama yaptı
Spor

Galatasaray'da Mustafa Muhammed gelen tepkiler sonrası açıklama yaptı

Galatasaray'ın Beşiktaş'a 2-1 mağlup olduğu derbide penaltıyı kaçıran Mustafa Muhammed açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 15:37:00 - 2021-10-27 15:34:54
Galatasaray'da Mustafa Muhammed gelen tepkiler sonrası açıklama yaptı

Galatasaray'da derbi sonrasında büyük tartışma konusu olan Mustafa Muhammed kaçırdığı penaltı sebebiyle sarı kırmızılı camiadan özür diledi.

Takımın penaltıcısı olmamasına rağmen Cicaldau'dan topu alan ve beyaz noktanın başına gelen Mısırlı futbolcu, Ersin Destanoğlu'nu geçememişti.

Mohamed yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Atacağıma çok inanmıştım. Amatörce bir harekette bulundum. Penaltıyı atsam maç berabere olacak ve belki kazanmak için daha da iştahlanacaktım. Bu yaptığım doğru değildi."

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