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Spor Galatasaray'da Muslera şoku!
Spor

Galatasaray'da Muslera şoku!

Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera sakatlandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 20:09:00 -
Galatasaray'da Muslera şoku!

Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera sakatlandı.

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor deplasmanında, Fernado Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Victor Nelsson, Patrick Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Mbaye Diagne ilk 11'i ile sahaya çıktı.

Sivasspor, 80. dakikada öne geçerken, pozisyon esnasında da Muslera bir sakatlık geçirdi. Ceza sahası içinde Luyindama ile çarpışan kaleci Muslera yerde kaldı. Seken topu ceza sahası içi sağ çaprazında Yatabare kontrol etti, topu dışarıya çıkardı. Muslera yerdeyken sağ çaprazdan sağ ayağının içiyle tek vuruş yapan Fajr, topu ağlara gönderdi.

Dizinden sakatlanan Muslera sedyeyle oyundan çıkarken, karşılaşmaya İsmail Çipe devam etti.

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