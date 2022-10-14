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Spor Galatasaray'da Mata ile ilgili flaş gelişme!
Spor

Galatasaray'da Mata ile ilgili flaş gelişme!

İspanyol basını, Galatasaray'ın İspanyol yıldız 10 numarası Juan Mata ile sözleşme uzatacağını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-10-14 14:27:00 -
Galatasaray'da Mata ile ilgili flaş gelişme!

İspanyol  basını, Galatasaray'ın İspanyol yıldız 10 numarası Juan Mata ile sözleşme uzatacağını iddia etti.

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak olan Galatasaray'da gözler bir yandan da performansı en çok merak edilen Juan Mata'nın üzerinde olacak. Sarı-kırmızılılar yıldız futbolcusu ile ilgili İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

İspanya basınındaki haberde ise şu ifadelere yer verildi:

"Mata ile 1+1 yıllık sözleşme yapan ve sözleşmede yer alan 20 resmi maçta en az 45 dakika oynarsa bu seçenek otomatik olarak uzar maddesini beklemek istemiyor"

 

 

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