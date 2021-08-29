  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Erdoğan muhalefetin 'IMF' iddialarına cevap verdi
Ümraniye'de ortalık savaş alanına döndü! Kafasına taşla vurdu
Galatasaray'da Marcao'nun cezası belli oldu
Bakan Akar ve Bakan Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşları ile görüştü
Spor Galatasaray'da Marcao'nun cezası belli oldu
Spor

Galatasaray'da Marcao'nun cezası belli oldu

Galatasaray yönetimi, Brezilyalı futbolcu Marcao'ya 90 bin euro para cezası verdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-29 14:08:00 -
Galatasaray'da Marcao'nun cezası belli oldu

PFDK'dan 8 maç men alan Brezilyalı stoper Marcao'ya bir fatura daha... Galatasaray Kulübü, Giresunspor karşılaşmasında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Brezilyalı futbolcu Marcao'ya tavan miktardan para cezası kesti.

Buna göre, yılda 900 bin euro alan Brezilyalı futbolcunun cezası 90 bin euro olarak belirlendi.

Bu olay sonrasında kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrı olarak bireysel antrenmanlar yapan Marcao'nun sözleşmesini inceleyen sarı kırmızılı yönetim, yıllık ücretinin en fazla yüzde 10'u kadar disiplin cezası verilebileceğini belirledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay