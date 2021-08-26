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Spor Galatasaray'da Marcao Rus ekibiyle görüşmeler başladı
Spor

Galatasaray'da Marcao Rus ekibiyle görüşmeler başladı

Kerem Aktürkoğlu’na yumruk atan Marcao için Galatasaray defteri kapanıyor. Rus ekibi Krasnodar Marcao için transfer görüşmelerine başladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 09:17:00 -
Galatasaray'da Marcao Rus ekibiyle görüşmeler başladı

Galatasaray, transferde hareketli günler yaşamaya devam ediyor. Son olarak kadrosuna Morutan'ı katan Sarı-Kırmızılılar'da bir de ayrılık olması ihtimali doğdu.

Fanatik'in haberine göre; Giresunspor maçında Kerem'e saldırıda bulunan ve 8 maç ceza alan Marcao için Galatasaray'a iki teklif birden geldi.

Napoli ve Krasnodar istedi

Marcao için Galatasaray'ın kapısını ilk çalan kulüp Napoli oldu. İtalyan ekibi Sarı-Kırmızılılar'a 1.5 milyon euro kiralama teklifi ve 12.5 milyon euro satınalma opsiyonu önerdi. Ancak Galatasaray satınalma opsiyonunun zorunlu olmamasından dolayı bu teklif reddedildi.

Krasnodar'la görüşmeler başladı

Rus ekibi Krasnodar ise Galatasaray'a 8 milyon euro önerdi ve transfer için görüşmeler başlamış oldu.

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