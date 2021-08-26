Galatasaray'da Marcao Rus ekibiyle görüşmeler başladı
Kerem Aktürkoğlu’na yumruk atan Marcao için Galatasaray defteri kapanıyor. Rus ekibi Krasnodar Marcao için transfer görüşmelerine başladı.
Galatasaray, transferde hareketli günler yaşamaya devam ediyor. Son olarak kadrosuna Morutan'ı katan Sarı-Kırmızılılar'da bir de ayrılık olması ihtimali doğdu.
Fanatik'in haberine göre; Giresunspor maçında Kerem'e saldırıda bulunan ve 8 maç ceza alan Marcao için Galatasaray'a iki teklif birden geldi.
Napoli ve Krasnodar istedi
Marcao için Galatasaray'ın kapısını ilk çalan kulüp Napoli oldu. İtalyan ekibi Sarı-Kırmızılılar'a 1.5 milyon euro kiralama teklifi ve 12.5 milyon euro satınalma opsiyonu önerdi. Ancak Galatasaray satınalma opsiyonunun zorunlu olmamasından dolayı bu teklif reddedildi.
Krasnodar'la görüşmeler başladı
Rus ekibi Krasnodar ise Galatasaray'a 8 milyon euro önerdi ve transfer için görüşmeler başlamış oldu.