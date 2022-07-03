Galatasaray'da Marcao krizi! Bir bu eksikti...

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray transferlerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Birçok dev kulübün peşinde olduğu Abdülkerim Bardakcı transferinin ardından genç oyuncu Kazımcan Karataş'ı da kadrosuna katan Sarı-Kırmızılı ekip, bazı isimlerle de yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Bu isimlerden biri olan ve son günlerde Sevilla'ya transfer olacağı konuşulan Marcao için de flaş bir gelişme yaşandı.

Yeni sezon hazırlıklarına, yeni hocası Okan Buruk yönetiminde devam eden Galatasaray’da hedef mutlak şampiyonluk... Tüm planlarını bu hedef üzerine kuran Sarı-Kırmızılı ekip, Abdülkerim Bardakcı hamlesinin ardından Altay forması giyen Kazımcan Karataş'ı da kadrosuna katarak, ikinci transferini de resmen duyurmuştu.

10 İSİM EKSİK!

Çalışmalarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanlarla devam eden Sarı-Kırmızılılar'da oyuncuların yeni hocanın gelişiyle kendilerini göstermek adına hırslı görüntüleriyle dikkat çekerken, gerçekleştirilen son antrenmanda milli takımlara giden Berkan Kutlu, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Alexandru Cicaldau, Victor Nelsson, Fernando Muslera, Mustafa Muhammed ve Barış Alper Yılmaz'ın 4 Temmuz Pazartesi günü çalışmalara başlayacağı bildirilmişti.

MARCAO OKAN BURUK'U ARADI!

Antrenmanlarda bulunmayan diğer isimler ise “Kendine takım bul” denilen Boey ile son günlerde Sevilla’ya transferi ciddi şekilde konuşulmaya başlanan Marcao... İki oyuncunun özel izinli olduğu öğrenilirken, Sevilla'ya transferi gündemde olan Marcao'nun yeni hocası Okan Buruk'u arayarak ve ekstra izin talep ettiği ve Buruk'un da transfer iddiaları ile kafası karışık olan Marcao'yu istemediği ve oyuncunun bu nedenle idmanlarda yer almadığı öğrenildi.

DÖNÜŞ BİLETİ TALEP ETMEDİ!

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Buruk'un Pazar gününe kadar izin verdiği Brezilyalı savunmacının İstanbul'a gelerek Pazartesi günü yapılacak olan idmana katılması beklenen Marcao’nun dönüş için henüz kulüpten bilet talep etmediği öğrenildi.



