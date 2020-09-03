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Spor Galatasaray'da Luyindama geç kaldığı için ilk 11'den çıkarıldı
Spor

Galatasaray'da Luyindama geç kaldığı için ilk 11'den çıkarıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 17:41:09 -
Galatasaray'da Luyindama geç kaldığı için ilk 11'den çıkarıldı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray'da, Süper Lig'in yeni takımlarından Atakaş Hatayspor ile bugünkü hazırlık maçı öncesi toplanma saatinde statta olmayan Christian Luyindama,11 kişilik kadrodan çıkarıldı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hatayspor hazırlık mücadelesi öncesinde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada "Mbaye Diagne son idmanda kasığında ağrı hissettiği için tedbir amaçlı olarak maç kadrosunda bulunmuyor. Christian Luyindama ise karşılaşma öncesi belirlenen toplanma saatinde stadyumda olmadığı için ilk 11'den çıkarılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Kulübün açıklamasında ayrıca, Galatasaray Futbol Akademisi oyuncuları, teknik heyeti ve diğer personele yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde bir altyapı oyuncusunun sonucunun pozitif çıktığı kaydedildi.

Florya'daki altyapı tesislerinde kalan oyuncular Ali Yavuz Kol, Emin Bayram, Süleyman Luş'un test sonuçlarının negatif olmasına rağmen koruma amacıyla Hatayspor maçı kadrosuna alınmadığı belirtildi.

Türk Telekom Stadı'ndaki Galatasaray-Hatayspor mücadelesi saat 17.00'de başladı.

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