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Galatasaray'da kupa maçı hazırlıkları

23 Nisan 2019 Salı 15:23
Galatasaray'da kupa maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda 25 Nisan Perşembe günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'la yapacağı yarı final rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana futbolcuların, ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı kaydedildi.

Sakatlıkları süren futbolcular Semih Kaya ve Sinan Gümüş'ün tedavilerinin ardından fizyoterapistler eşliğinde koşulara başladığı aktarıldı.

Antrenmanı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik'in de takip ettiği belirtildi.

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği tarafından Galatasaray'da "Yılın Sporcusu Ödülü"ne layık görülen Sofiane Feghouli'ye de ödülünü antrenmana gelen dernek başkanı İbrahim Hatipoğlu'nun takdim ettiği kaydedildi.

Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve Malatya'ya gidecek.


- Florya'da 23 Nisan coşkusu


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde çocuklara özel sürpriz bir etkinlik düzenlendi.

Galatasaray Futbol Akademisinin 8 ve 9 yaş altı takımlarının oyuncuları, tesisin duvarlarına resim yaptı.

Çocuklar, daha sonra Fatih Terim ve A takım oyuncularıyla bir araya gelerek fotoğraf çektirdi. Teknik direktör Fatih Terim de çocuklarla tesisin duvarlarına resim yaptı.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 15:23
  1. Evkur Yeni Malatyaspor
  2. Futbol
  3. Galatasaray
  4. SÜPERLİG
  5. Ziraat Türkiye Kupası

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