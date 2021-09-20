Galatasaray'da kriz! Paylaşıma taraftarlar tepki gösterdi

Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan yüksek bir bonservis bedeliyle transfer ettiği ve 2 kez kiralık olarak gönderdiği Mbaye Diagne, bu sezona gollerle başlamıştı. PSV ile oynanan Şampiyonlar Ligi rövanş maçında takımının tek golünü atan Diagne, St. Johnstone ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında da fileleri havalandırmayı başarmıştı. Avrupa'dan sonra Süper Lig'in ilk maçı olan Giresunspor karşısında da skora katkı yapan Diagne, Halil Dervişoğlu'nun transfer edilmesinin ardından Fatih Terim tarafından yedek kulübesine çekildi.

Diagne, Fatih Terim'in bu kararına sosyal medya hesabından isim vermeden tepki gösterdi. Diagne paylaşımında, "Anlıyoruz o senin oğlun, problem değil. Bu pek bir şeyi değiştirmiyor, herkes bunu anlıyor. Allah her şeyi görüyor ama ben kabul etmem, izin vermem ve affetmem. Kimse beni küçük düşüremez, kimse beni istediğinde kullanamaz." dedi.

Alanyaspor yenilgisinden sonra şehir turu yaptı

Diagne bu paylaşımının ardından Fatih Terim tarafından Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosuna dahil edilmedi. Maç kadrosuna alınmayan Diagne, Alanyaspor'un galip gelmesinin ardından tepki çeken bir paylaşımda daha bulundu ve ardından Instagram adresini kapattı.

Taraftarların tepki gösterdiği Diagne, Alanyaspor mağlubiyetinin ardından yapmış olduğu paylaşımla bir kez daha gündeme geldi. Terim'in Diagne ile ilgili kadro dışı kararı verip vermeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında West Bromwich Albion'a kiralanan Mbaye Diagne, Premier Lig'de iyi bir sezon geçirmiş ve kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Galatasaray'a geri dönmüştü.