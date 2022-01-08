  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray'da kötü gidişat devam ediyor
Spor

Galatasaray'da kötü gidişat devam ediyor

Galatasaray, Süper Lig’in 20. haftasında evinde Giresunspor’a 1-0'lık skorla yenildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-08 21:14:00 -
Galatasaray'da kötü gidişat devam ediyor

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Giresunspor'u ağırladı.

Maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılar rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretse de gol üretemedi.

11. dakikada sahneye çıkan Suleymanov, Giresunspor'u öne geçiren golü attı.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Giresunspor devre arasına 1-0 önde gitti.

Galatasaray zerveden uzaklaştı

İkinci yarı, ilk yarıya nazaran daha düşük tempoda devam etti. Galatasaray, rakip kalede pozisyonlar üretse de istediği golü bulamadı.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Giresunspor, mücadeleyi 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Galatasaray, maçtan puansız ayrılarak 27 puanla 10. sırada yer aldı ve zirve takibinden bir hayli uzaklaştı.

Giresunspor ise puanını 25 yaptı ve 13. sıraya yükseldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay